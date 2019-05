Im Tageschart der Deutsche Bank Aktie ist es zu einem stabilen Seitwärtstrend gekommen. Dieser folgt auf eine lange Periode des Wertverlustes der Aktie. Der Kurs liegt derzeit bei 7,35 Euro und ist um 0,3 % gesunken. Die SMAs liegen noch alle über dem Kurs und bewegen sich nach unten, jedoch könnten sie in Kürze unter diesen kommen. Der RSI befindet sich bereits seit Beginn des Jahres im neutralen Bereich und liegt aktuell bei 42 Punkten. Ein Fallen in die überverkaufte Zone ist in nächster Zeit ...

