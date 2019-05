Braucht Deutschland eine CO2-Steuer, um beim Klimaschutz Fortschritte zu erzielen? Exklusive Rechnungen zeigen: Eine grundlegende Reform wäre möglich, ohne die Mehrheit der Bürger zu belasten.

Ottmar Edenhofer war früher Jesuit. Zum Beispiel. Er hat auch bei Hans-Werner Sinn Volkswirtschaftslehre studiert, einen Pflegedienst gegründet und Anfang der Neunzigerjahre auf dem Balkan Kriegsverletzten geholfen.

Heute ist Edenhofer einer der weltweit führenden Klimaforscher. Er leitet das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Manche nennen ihn ehrfürchtig den "Klimapapst". Warum nicht? Den Pontifex hat er schließlich auch schon beraten.

Der 57-Jährige, dessen Biografie anderen für zwei Leben reichen würde, sagt: "Es kostet nicht die Welt, den Planeten zu retten." Was es braucht, sei der Wille dazu.

Vielleicht gibt es also keinen Besseren als Edenhofer, der der Bundesregierung den Weg weisen könnte, wie Klimaschutz und Wachstum zu verbinden, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen sind. Edenhofer unterstützt das sogenannte Klimakabinett, in dem nach langem Streit zwischen den Ressorts die wichtigsten Minister zusammenkommen, mit seiner Expertise. Der Zirkel unter Aufsicht von Kanzlerin Angela Merkel soll sich noch in diesem Jahr auf ein Konzept einigen, wie Deutschland seine Klimaziele langfristig doch noch einhalten kann.

Die Bundesrepublik, ausgerechnet, die anderen Ländern gern kluge Ratschläge erteilt und sich in Sachen Klimaschutz lange als Vorreiter sah, ist ins Hintertreffen geraten. Das Ziel, die Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken, hat die Regierung längst kassiert; es werden wohl bestenfalls 32 Prozent. Und weil es sich um ein Vorhaben handelt, zu dem sich die Regierung innerhalb der EU verpflichtet hat, wird wohl auch schon bald ein dreistelliger Millionenbetrag als Strafe fällig. Später drohen womöglich EU-Vertragsstrafen in Milliardenhöhe.

Damit die Umsetzung in Zukunft besser wird, so die Idee in Berlin, soll der Klimaschutz nun juristisch wasserdicht erfolgen: Bis zum Jahresende will die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz verabschieden, in dem möglichst genau festgelegt ist, wie die Reduktion erreicht werden soll.

Erste Ergebnisse sind bis zur parlamentarischen Sommerpause vorgesehen. Und weil es bis dahin nur noch wenige Wochen sind, ist Streit entbrannt: Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die CO2-Steuer, ein marktwirtschaftliches Instrument. Die Idee: CO2 bekommt einen Preis - und verteuert Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Wer viel verbraucht, zahlt mehr. Wer klimafreundlich agiert, profitiert. Zugleich versprechen sich die Befürworter einer Steuer auf fossile Brennstoffe einen Innovationsschub: Wenn klimaschonende Technologien rentabler werden, so die Argumentation, erhöht sich der Veränderungsdruck in Richtung saubere Energien, nicht zuletzt für die Wirtschaft.

Die SPD und die Grünen sind dafür, die Union ist gespalten, die FDP möchte lieber den bestehenden Emissionshandel ausweiten. Die Gegner einer CO2-Steuer befürchten vor allem, dass passiert, was meistens geschieht, wenn es eine Steuererhöhung gibt: Am Ende gewinnt der Staat - und die Bürger verlieren. Um die Bedenken zu zerstreuen, denkt Berlin darüber nach, die Einnahmen aus der CO2-Steuer den Bürgern wieder zurückzuerstatten. Aber kann es einen Klimaschutz geben, der die Deutschen (fast) nichts kostet? Der die Armen nicht über Gebühr belastet? Und der selbst Pendler nicht schröpft?

Ottmar Edenhofer findet, schon. Das zeigen Berechnungen, die er exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt hat. Demnach ist eine CO2-Steuer in Deutschland umsetzbar, ohne dass Ärmere in der Stadt oder Familien auf dem Land stärker belastet werden. Einige Haushalte würden sogar profitieren und hätten am Ende mehr Geld (siehe Grafik oben; eine vergrößerte Ansicht der Grafik finden Sie hier).

"Wer viel CO2 ausstößt, muss viel zahlen. Aber wer wenig Einkommen hat, bekommt auch überproportional viel Geld zurück", ...

