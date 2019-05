Kevin Kühnert schlägt eine Kollektivierung von BMW vor. Kritiker warnen vor einer Rückkehr der DDR. Dabei sagt der Juso-Chef nur, was man von ihm erwartet - wie viele seiner Vorgänger auch.

Eigentlich hat Kevin Kühnert nur getan, was man als Chef der Jungsozialisten (Jusos) so macht. Er hat der "Zeit" ein Interview gegeben, ein bisschen zugespitzt, und es geschafft, dabei so nachdenklich zu klingen, als habe er sich das alles vorher gründlich überlegt. Kühnert hat knapp umrissen, wie er sich einen real existierenden demokratischen Sozialismus vorstellt: Jeder besitzt nur den Wohnraum, den er benutzt. Großunternehmen wie BMW könnte man auch kollektivieren. Soll heißen: Arbeitnehmer an die Macht!

So weit, so unspektakulär. Wenn auch natürlich voll im Trend. Weil eine Initiative in Berlin große Immobilienkonzerne enteignen will, warnt die bürgerlich-liberale Mitte seit Wochen vor der Rückkehr der DDR und Volkseigenen Betrieben. Die Reaktionen auf Kühnerts Gedankenspiele offenbarten also die üblichen Reflexe, ebenso die journalistische Aufarbeitung - dieser Text eingeschlossen.

Doch abgesehen davon, ob man den "demokratischen Sozialismus" nun für erstrebenswert oder einen Widerspruch in sich hält, hat Kühnert nur eine im aktuellen Grundsatzprogramm der SPD (2007) verankerte Vision um ein paar lebensnahe Beispiele ergänzt. ...

