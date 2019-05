AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Marc Serughetti, wie läuft das Geschäft? Marc Serughetti: Letztes Jahr erreichte Synopsys die Marke von drei Milliarden US-Dollar. Mit mehr als 13.000 Mitarbeitern steht Synopsys im Mittelpunkt von Innovationen, die unsere Lebens- und Arbeitsweise verändern: Das Internet der Dinge, autonome Autos, Wearables, intelligente medizinische Geräte, sichere Finanzdienstleistungen, maschinelles Lernen und Computer-Vision. Heute sind wir die Nummer Eins bei Produkten für Design und Verifikation von Halbleitern. Wir haben das breiteste Portfolio an IP, das sich in der Silizium-Halbleiterherstellung bewährt hat, und wir sind die Nummer Eins bei Interface-, Analog- und Embedded-Speichern. Außerdem sind wir führend in Sachen Software-Sicherheit und -Qualität.

Für Automotive entwickeln unsere Kunden die erstaunlichsten Chips und die leistungsstarke, sichere Software, die die Innovationskraft des Automobils vorantreiben. Mit dem Wechsel der elektrischen beziehungsweise elektronischen Fahrzeugarchitektur auf die High Computing Platform (HCP), die den Antriebsstrang, ADAS-, Comfort-, Infotainment- und Gateway-Domänen unterstützt, sehen wir einen zunehmenden Bedarf, das Chip-Design sowie die Software- und Systementwicklung zu beschleunigen, die funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und Security zu einer treibenden Kraft zu machen. Auf diese Schlüsselbereiche konzentrieren wir uns, und unsere Kunden reagieren äußerst positiv auf unsere Lösungen in diesen Bereichen.

Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung der Automobil-Systemelektronik für die neuen Fahrzeugarchitekturen? Marc Serughetti: Die größte Herausforderung, die wir heute sehen, besteht darin, dass wir von der relativ einfachen Elektronik zu einem Elektroniksystem übergehen, das aus immer komplexerer Hardware besteht. Diese ist hochgradig vernetzt und muss mehr Software-Inhalte unterstützen - und das führt zu Verzögerungen in der gesamten Lieferkette. Betrachtet man die heutigen OEM-Timelines, so beginnt die Konzeptphase derzeit 48 Monate oder vier bis fünf Jahre vor Produktionsbeginn (SOP). Dann führt der Weg durch die Konzeptentscheidung, die Markteinführung des Releases, bevor schließlich das Produkt herauskommt, das mehrere Systeme von unterschiedlichen Tier-1s integriert.

Wenn wir uns auf den elektronischen Teil, also Hard- und Software konzentrieren, beginnt die von Tier-1s gelieferte Hardware in der Regel mit einem A-Muster, gefolgt von einem B-Muster, das eine andere Version der Hardware darstellt, und am Ende steht das C-Muster, das im Grunde genommen schon auf dem Weg in die Massenproduktion ist. Immer mehr OEMs sagen heute, dass sie kein A-Muster mehr bekommen. Dies bedeutet, dass immer mehr Software in immer kürzerer Zeit zu entwickeln und zu validieren ist - nicht nur funktional, sondern auch im Zusammenhang mit Anforderungen an Safety und Security.

Damit wirken sich verzögerte Verfügbarkeit, erhöhte Verifikations- und Validierungsanforderungen und kürzere Entwicklungszeiten direkt auf die kritische Fehlerkurve aus. So kann ein Unternehmen in eine Situation kommen, in der es entscheiden muss, ob es die Hardware ändert, ältere Hardware verwendet, bei der die Leistung eingeschränkt und nicht auf neue Funktionen während der Lebensdauer des Fahrzeugs skalierbar ist, oder die Einführung neuer Funktionen und Software reduziert beziehungsweise verzögert. Dies wirkt sich direkt auf das Image des Unternehmens und seine Chancen am Markt aus. Daher ist der Wechsel von einer hardware-basierten zu einer virtuellen Entwicklungsumgebung der Schlüssel, um Abhängigkeiten von der Hardware- und Software-Entwicklung zu verringern, die Softwareentwicklung früher zu starten sowie die System- und Software-Testzyklen zu beschleunigen. Virtuelle SoCs und virtuelle ECUs sind die Grundlage, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Inwiefern ersetzt ein virtuelles Steuergerät das A-Muster? Marc Serughetti: Einfach ausgedrückt, kann ein virtuelles Steuergerät verfügbar sein und lässt sich parallel zur Hardware-Entwicklung einsetzen - beginnend ...

