Most Actives des Handelstages: Calls auf BASF http://bit.ly/2Ibs4Pk Der Dax ist am Donnerstag nach der Feiertagspause erneut kaum von der Stelle gekommen. Die Anleger holen nach der Rally der vergangenen Monate weiter Luft und kümmern sich um die zahlreichen Bilanzen des Tages wie VW und die Fresenius Familie. Den Wirtschaftsausblick mit den auffälligsten Akten und den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß