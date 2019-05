Aktuelle Daten zeigen: Viele Zentralbanken schätzen das Edelmetall als Krisenschutz. Das macht Gold auch für Privatanleger attraktiv.

Handelskonflikt, Brexit-Chaos und seit Jahren negative Realzinsen im Euro-Raum: Argumente für Goldinvestments zu finden, fällt derzeit leicht. Doch Gold hat von den globalen Krisenherden bislang kaum profitiert. Mit rund 1280 Dollar pro Feinunze (rund 31,1 Gramm) liegt der Goldpreis etwa auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Von seinem Jahreshoch im Februar ist der Preis rund fünf Prozent entfernt.

Auch über einen längeren Zeitraum sieht es kaum besser aus: Seit 2014 bewegt sich der Preis in einer relativ engen Spanne zwischen 1100 und 1350 Dollar pro Unze. Hans-Günter Ritter, Chef des Edelmetallhandels beim Hanauer Edelmetallspezialisten Heraeus, sagt: "Wir sehen die niedrigste Goldpreis-Volatilität seit 20 Jahren." Die Lethargie der Goldinvestoren angesichts wachsender geopolitischer Risiken wirft die Frage auf, ob Gold noch die klassischen Funktionen erfüllt: als sicherer Hafen in Krisenzeiten und Schutz vor Kaufkraftverlusten.

Die Notenbanken haben darauf eine eindeutige Antwort gegeben, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des World Gold Council (WGC) hervorgeht: Die Zentralbanken haben ihre Goldreserven in den ersten drei Monaten des Jahres um rund 145 Tonnen aufgestockt.

Das entspricht einem Anstieg von 68 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018. Damit erreichen die Notenbank-Käufe den höchsten Wert für ein erstes Quartal seit 2013. John Mulligan, Analyst des World Gold Council, rechnet damit, dass die Notenbankkäufe auch in den kommenden Jahren auf hohem Niveau bleiben werden: "Es gibt noch jede Menge Luft nach oben bei den Goldreserven."

Insbesondere die Bestände der chinesischen Notenbank seien noch lange nicht auf dem Niveau von vor einigen Jahren. Die starke Nachfrage der Notenbanken beeinflusst den Goldmarkt fundamental, sagt Heraeus-Handelsexperte Ritter: "Die hohe Goldnachfrage der Notenbanken stützt den Goldpreis zumindest langfristig."

Denn das Gold werde dem Markt so auf unbestimmte Zeit entzogen. Zudem haben die Käufe der Notenbanken Signalwirkung, sagt Ritter: "Sie zeigen: Gold ist nicht nur irgendein Rohstoff, sondern erfüllt auch einen Zweck als Ersatzwährung."

Eine Funktion, die auch deutsche Anleger an dem Edelmetall schätzen: Seit 2018 haben sie dem WGC zufolge jedes Quartal zwischen 18 und 28 Tonnen Gold in Form von Münzen oder Barren gekauft (siehe Grafik). Damit fließt alle drei Monate ein hoher dreistelliger Millionenbetrag in physisches Gold. Zudem boomen börsengehandelte Index-Produkte.

Der größte deutsche Anbieter Xetra-Gold verwaltete Ende März 192 Tonnen Gold. Das entspricht einem Anstieg um zwölf Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018. Das wichtigste Konkurrenzprodukt, der X-Trackers Physical Gold ETC der DWS, ist um über 150 Prozent gewachsen. Sebastian Schiele, Experte für passive Produkte bei der DWS, sagt: "Das ist vor allem eine Absicherung gegen die große Unsicherheit, was die Marktentwicklung, ...

