Die beiden größten deutschen Privatbanken wollen nicht zusammengehen. Der Bund bleibt also Commerzbank-Großaktionär - und das wohl auf längere Sicht.

Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist es auch nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank kein Thema, den Anteil des Bundes an der Commerzbank abzustoßen. Es mache gegenwärtig keinen Sinn, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz in Berlin. "Es ist viel Geld da reingeflossen, und der deutsche Steuerzahler wird sicher immer schauen, ob das Geld ...

