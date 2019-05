Der Aktienkurs sowie die gleitenden Durchschnittslinien der Bayer Aktie sinken sehr steil nach unten. Den Widerstand bei 72 € zu erreichen scheint nicht in naher Zukunft zu liegen. Jedoch scheint ein Kurswechsel eingetreten zu sein und seither verläuft der Kurs in einer Seitwärtsbewegung. Der RSI ist letzten Monat mit 21 Punkten in den überverkauften Bereich gekommen, bewegte sich dann aber nach oben und befindet sich derzeit mit 49 Punkten in der neutralen Zone.

