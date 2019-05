In Belfast werden die Tragflächen für den Airbus A220 hergestellt. Politiker und Gewerkschaften sorgen sich um Tausende Arbeitsplätze.

Der kanadische Flugzeug- und Zughersteller Bombardier will seine Werke in Nordirland und Marokko verkaufen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bombardier wolle sein Geschäft im Flugzeugbau in eine einzelne, modernisierte Einheit umformen, so die Begründung. Es handle sich dabei aber um "großartige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...