Seit Monaten fliegen Delegation zwischen Washington und Peking hin und her, um nach einer Lösung im Handelsstreit zu suchen. Nun rückt eine Entscheidung womöglich näher.

Die US-Handelskammer hat sich optimistisch zum Verlauf der Gespräche zur Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China geäußert. In den Verhandlungen gebe es bei einer Reihe von Themen Fortschritte, sagte am Donnerstag Myron Brilliant, Vize-Präsident der Interessenvertretung. Die Gespräche seien in der "Endphase".

Nach den Treffen in dieser Woche in Peking ist bereits für kommende Woche die nächste Verhandlungsrunde in Washington angesetzt. Verlaufen die Gespräche positiv, könnte es danach zu einem Treffen von Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping kommen, wo dann ein ...

