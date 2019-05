Hauptversammlungen von zwei Dax-Firmen und jede Menge Quartalszahlen - Anleger haben einen ereignisreichen Freitag vor sich. Was die Märkte bewegt.

Der Dax hat sich nach dem Feiertag noch nicht so richtig zu Kurshöhen bewegen können und schloss am Donnerstag mit 12.345 Punkten nur wenige Punkte über dem Schlussstand von Dienstag.

Die Anleger blicken auf die Zahlen von Dax-Unternehmen - und am Freitag kommen eine Menge davon. So präsentieren unter anderem Adidas und BASF Zahlen fürs erste Quartal, RWE lädt zur Hauptversammlung ein.

Vorbörslich notiert der Leitindex leicht im Minus, laut außerbörslichen Handelsplattformen. Die Termine des Tages im Überblick.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Donnerstag im Minus geschlossen und damit ihre Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Grund war unter anderem der Rückgang des Ölpreises, der die Aktienkurse der Energiekonzerne belastete. Auch wirkte noch der Entscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Vortag nach. Die Währungshüter wollen ihren geldpolitischen Kurs auf absehbare Zeit nicht ändern. Die Anleger hielten sich zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,5 Prozent nach auf 26.308 Punkte. Im Verlauf war er zwischen 26.180 und 26.454 Zählern gependelt. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,2 Prozent auf 2917 Zähler, ebenso der Index der Technologiebörse Nasdaq, der bei 8036 Punkte schloss.

2 - Vorgaben aus Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sind zum Wochenabschluss den negativen Vorgaben der US-Börsen gefolgt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans gab am Freitag um 0,4 Prozent nach. Die japanische Börse macht angesichts der Feierlichkeiten zum Thronwechsel erst am 7. Mai wieder auf. Stärker im Fokus standen damit die Kursbewegungen in Südkorea. Dort fiel die Landeswährung Won auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 ab. Sie hat in diesem Jahr bereits rund fünf Prozent zum US-Dollar abgewertet.

Der Euro notierte im asiatischen Handel kaum verändert. Er hielt sich mit 1,1176 Dollar auf dem Niveau des Vortages.

