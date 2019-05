Nach Absage der Commerzbank-Übernahme muss die Deutsche Bank sich von 30 Jahren Ambitionen im Investmentbanking verabschieden. Die haben über 100 Milliarden Euro gekostet.

Das Ende kam für viele dann doch überraschend. Noch am Mittwoch vergangener Woche, so berichtet ein Teilnehmer, hatte ein hochrangiger Manager der Deutschen Bank andere Führungskräfte in einem Meeting probeweise abstimmen lassen. Zwölf Anwesende rechneten damit, dass es zu einem Zusammenschluss mit der Commerzbank kommen würde. Nur zwei waren skeptisch - und sollten umgehend Recht bekommen. Einen Tag später beerdigte ihr Vorstandschef Christian Sewing gemeinsam mit dem Commerzbank-Oberen Martin Zielke das Fusionsprojekt.

Nach außen treten beide seitdem demonstrativ einig auf. In Verhandlungskreisen aber gilt Sewing als Treiber des Abbruchs. Er habe penetrant Nachfragen gestellt und Informationen angefordert, grummelt ein enttäuschter Eingeweihter. Mit der Absage hat sich der seit gut einem Jahr amtierende Deutsche-Bank-Chef nun gegen eine Flucht in Fusionsfantasien und für die Rückkehr zur beschwerlichen Alltagsplackerei entschieden. Deren Niederungen sind umgehend präsent. In den USA etwa eskaliert gerade der politische Streit darüber, ob die Bank Unterlagen über ihre Verbindung zu Präsident Donald Trump an den Kongress herausgeben darf oder nicht.

"Konkret und glaubwürdig"

Vor allem aber mäkeln Aktionäre, Analysten und die eigenen Mitarbeiter nun wieder an der Zukunftsplanung des Instituts herum. "Solange die Zinsen nicht steigen, wird hier gar nichts besser", sagt ein Manager. Und ein Großaktionär erklärt, dass die Bank nun aber wirklich eine "konkrete und glaubwürdige Strategie" brauche. Vor allem müsse sie darlegen, welche Rolle künftig ihr Investmentbanking spielen soll. "Unsere Erwartung ist, dass wir noch vor der Hauptversammlung Ende Mai genauere Pläne erfahren", heißt es bei dem Investor.

Im ersten Quartal gingen die Erträge in der Investmentbank um 13 Prozent zurück. Bei der Konkurrenz lief es ähnlich, mit einem Minus von 88 Millionen Euro machte die Sparte der Deutschen Bank jedoch zum zweiten Mal in Folge Verlust. Das liefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...