Angesichts seiner irren Vorschläge wird Kevin Kühnert sein abgebrochenes Studium vorgeworfen. Aber dass ein formaler Abschluss bessere Politiker hervorbringt, ist zweifelhaft. Auf beständiges Lernen kommt es an.

Jede Woche hat ihren Aufreger, dafür sorgt schon die Presse. In dieser Woche hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit seiner Forderung (besser: Vorschlag, Phantasie, irre Idee?), Großkonzerne zu kollektivieren und privates Wohneigentum auf selbstgenutzten Wohnraum zu reduzieren, für Aufregung gesorgt. Abgesehen davon, dass man sich fragt, warum er nicht so weit ging, privates Eigentum als solches komplett abschaffen zu wollen, zeigte er mit seinen Thesen einen unglaublichen Mangel an Geschichtswissen und logischem Denken.

Das hat bei vielen Politikern (insbesondere und nicht ganz zu Unrecht bei den Sozialdemokraten) und vielen Beobachtern Wut und Aufregung hervorgerufen. In einigen Kommentaren wurde dabei zum wiederholten Male auf den Umstand hingewiesen, dass Herr Kühnert seine Studien der Politikwissenschaft (bisher) nicht abgeschlossen hat. "Er soll erst einmal etwas Ordentliches lernen!" heißt es dann schnell, zumal er nicht der einzige Politiker ist, der mitten im Studium ein Karriereangebot in der Politik nutzte oder aus anderen Gründen das Studium abbrach.

Muss man deswegen gleich an seinen Fähigkeiten und denen anderer Politikerinnen verzweifeln? Muss man gar fordern, dass Kandidaten für politische Ämter eine Prüfung ablegen müssen, wenigstens diejenigen, die für den Bundestag und Landesparlamente sowie Ministerposten kandidieren? Das klingt attraktiv, vor allem vor dem Hintergrund, dass niemand gegen Entgelt eine Fliese verlegen oder einen Gartenzaun streichen darf, ohne eine Prüfung absolviert zu haben. Wer sogar unternehmerisch als Malerin oder Maler arbeiten will, muss sogar eine Meisterprüfung absolviert haben. Der immer wieder genannte Grund dafür ist die Qualitätssicherung; der wahre Grund ist vermutlich die Behinderung des Markzutritts.

