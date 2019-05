Der Dollar profitiert von den Konjunkturdaten der USA, der Euro hingegen gerät dadurch unter Druck. Weitere Konjunkturdaten könnten die Lage noch ändern.

Der Euro hat am Freitag an die Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1167 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

