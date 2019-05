Die Ölstaaten haben sich auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt - doch Russland hat die Vereinbarung nicht eingehalten. Das drückt den Ölpreis.

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Talfahrt vom Vortag gebremst. Am Morgen ging es mit den Preise nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,40 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate ...

