Bloxolid AG: GENERALVERSAMMLUNG BLOXOLID AG DGAP-News: Bloxolid AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Bloxolid AG: GENERALVERSAMMLUNG BLOXOLID AG 03.05.2019 / 08:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rotkreuz (Schweiz), 2. Mai 2019 - Bloxolid AG gibt bekannt, dass die heutige Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Rotkreuz/Schweiz allen Anträgen des Verwaltungsrates zustimmte. Es waren 2'310'208 der total 87'077'470 Aktienstimmen anwesend. Allen Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. Unter anderem wurde beschlossen: * Genehmigung der Jahresrechnung 2018 * Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung * Wiederwahl von Clemens Schuerhoff, Adrian Knapp und Markus Bernhard in den Verwaltungsrat * Neuwahl von Thomas Rehmet in den Verwaltungsrat In der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Clemens Schuerhoff zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Kontakt: Bloxolid AG Claudia Schumacher Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz E-Mail: claudia.schumacher@bloxolid.com www.bloxolid.com 03.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bloxolid AG Grundstrasse 12 CH-6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: +41-41798 33-44 Fax: +41-41798 33-99 E-Mail: claudia.schumacher@bloxolid.com Internet: www.bloxolid.com ISIN: CH0012192198 WKN: 657220 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart EQS News ID: 806813 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806813 03.05.2019 ISIN CH0012192198 AXC0074 2019-05-03/08:42