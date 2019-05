Genf(awp) - Für den Augenheilkunde-Spezialisten Alcon wird die Schweiz auch künftig eine zentrale Rolle spielen. So möchte der CEO des Unternehmens, David Endicott, am Standort in Genf neue Stellen schaffen, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP ausführte. Vor allem in Bereichen wie Treasury Management, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...