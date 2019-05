Die Aktien von Adidas +7,27% sind am Freitagvormittag nach den Zahlen zum ersten Quartal auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Mit einem Plus von 7,5 Prozent auf 246 Euro notierten sie auf Xetra so hoch wie noch nie. Kein anderer Dax-Wert konnte heute derart sensationelle Tagesgewinne vorweisen.Das Wachstum des Sportartikel-Konzerns hatte sich zwar im ersten Quartal abgeschwächt. Der Umsatz stieg um ...

