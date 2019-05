Intelligente Fabriken, automatisierte Maschinen, intelligente Gebäude, automatisierte landwirtschaftliche Geräte, vernetzte Transport- und Gesundheit-Anwendungen - sie alle sind Teil des ständig wachsenden Netzwerks des industriellen Internets der Dinge (IIoT). In den nächsten zehn Jahren löst das IIoT erhebliche Veränderungen in allen industriellen Sektoren der Wirtschaft aus. Nach Angaben einer Analyse des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahre 2015 sollen diese Änderungen fast zwei Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (Gross Domestic Product, GDP) ausmachen. Der weitverbreitete Einsatz von produktiveren, digital durch IIoT-Anwendungen unterstützten Mitarbeitern führt zu einer grundlegenden Veränderung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine - von einem 24/7 Maschinenbetrieb in der Fertigung bis zu erheblichen Energie-Einsparungen in kommerziellen Gebäuden, gesteigerten Ernte-Ausbeuten aus kargen Agrarflächen und mehr.

Die Menge der über IIoT-Anwendungen erzeugten Daten wächst heute exponentiell. Angetrieben von Neuentwicklungen im Bereich der Hardware und softwarebasierten Diensten sind IIoT-Daten besonders wichtig zur Erfassung und Analyse verschiedener Betriebsbedingungen. Wertvolle Einsichten lassen sich aus den gesammelten IIoT-Daten gewinnen. Mit ihnen können Firmen automatisiert Entscheidungen treffen und in Echtzeit reagieren. Firmen können diese Daten zudem zur besseren Unterstützung ihrer Mitarbeiter nutzen, die Arbeitsplatz-Sicherheit verbessern, die Produktivität steigern und die Arbeit interessanter gestalten. Weil IIoT-Systeme enorme Mengen an Datenspeicher benötigen, haben sich Speicherbausteine zu einer kritischen Komponente im IIoT-Netz entwickelt. Allerdings müssen im IIoT-verwendete Speicherbausteine besondere Funktionsmerkmale bieten, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig arbeiten und die nötige Leistung unter allen Betriebsbedingungen bieten. Speicher für IIoT-Systeme müssen zuverlässig und robust, skalierbar und wartbar sein und hohe Leistung bei niedrigen Latenzzeiten bieten.

Umweltbelastungen und die Bedeutung von Tests

IIoT-Anwendungen arbeiten häufig unter harten Umweltbedingungen. Dies kann sich negativ auf die Funktion und die Lebensdauer von Speicherbausteinen auswirken. So können Speicherkomponenten, die im Freien in IIoT-Datenkommunikationsgeräten arbeiten, korrodieren und unter extremen Umweltbedingungen ausfallen. Vor allem Widerstände auf Speichermodulen können korrodieren, wenn sie aggressiven chemischen Substanzen in der Luft ausgesetzt sind. Fehler im Zusammenhang mit Silbersulfid in schwefelhaltigen Betriebsumgebungen erwiesen sich als Hauptursache für Widerstands-Korrosion. Als Folge führt das zum Ausfall der Speichermodule in IIoT-Anwendungen. Sulfurierung tritt auf, wenn Schwefel-Moleküle zwischen dem Schutzfilm der äußeren Elektrode zur inneren Elektrode wandern, wo sie in einer chemischen Reaktion Silber bilden. Zur Lösung dieses Problems tragen heute Anti-Sulfur-Widerstände (Anti-Sulfur-Resistor, ASR) auf Speichermodulen bei. Zur Vermeidung der Widerstands-Korrosion nutzen ASRs eine innere Elektrode aus Silber-Palladium (AgPd) anstelle von Silber (Ag) (siehe Bild 1).

