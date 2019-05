Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie adidas http://bit.ly/2Y42iRi Aktie BASF: http://bit.ly/2UXlDkX Es ist eine Woche der Tippelschritte, die mit dem heutigen Tag des Stillstandes ihr Ende findet. Von den Börsen aus Übersee kamen auch diesmal keine klaren Impulse. Im Fokus daher die Bilanzen von BASF und Adidas. Und am Nachmittag der US Arbeitsmarktbericht. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der Sportartikelkonzern Adidas hat seine Gewinne zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und besser abgeschnitten als erwartet. Bei BASF drückten die Flaute am Automarkt und der Zollstreit zwischen den USA und China erneut kräftig auf den Gewinn. Das Karrierenetz Xing profitiert weiterhin stark von der Suche der Unternehmen nach Fachkräften. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß