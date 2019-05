DIC Asset bestätigte am Freitag die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019. Grundlage dieser Bestätigung sind die Zahlen für das 1. Quartal 2019, und die können sich hier sehen lassen. So ist die EPRA-Leerstandsquote auf 8,4% gesunken. Und je geringer der Leerstand bei Immobilien, desto besser, solange es solvente Mieter sind, die einen mindestens angemessenen Miete zahlen. Die Kennzahl LtV ("Loan-to-Value") sank von 56,2% auf 49,8%. Gestiegen sind hingegen die funds from operations (FFO), ...

