Die Erfolgsgeschichte des Start-ups FlixMobility geht weiter. In den USA kommen die grünen Fernbusse vor allem bei Studenten gut an. FlixBus ist in einigen Staaten schon die Nummer zwei.

Für Frühbucher gibt es noch Schnäppchen. Eine Fahrt von San Francisco ins 600 Kilometer entfernte Los Angeles kostet im Juli an manchen Tagen nur 12,50 Euro. Eine Fahrt von San Antonio in Texas ins drei Stunden entfernte Houston sogar nur 4,50 Euro. FlixMobility aus München ist vor gut einem Jahr in den USA an den Start gegangen - und hat mit seinen günstigen Preisen und grünen Bussen offenbar einen Nerv getroffen.

FlixBus bewertet seinen Einstieg in den US-Markt jedenfalls als geglückt. Das Geschäft in Kalifornien laufe "viel besser als erwartet", sagte Gründer André Schwämmlein der WirtschaftsWoche. Aktuell fahren rund 20 Busunternehmen im Auftrag von FlixMobility mehr als 75 Ziele in Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Texas, Mississippi und Louisiana an. Im Sommer 2019 kommen Stationen an der Ostküste wie New York hinzu. Außerdem ist eine Expansion in den Nordwesten der USA um Seattle und Portland geplant. "Wir wollen sehr schnell die Nummer zwei in den USA werden, nach Greyhound", sagt Schwämmlein.

FlixBus habe neue Zielgruppen erschlossen, fast 65 Prozent aller Passagiere in den USA seien vorher noch nie mit dem Fernbus gereist. Vor allem Studenten sind eine Zielgruppe, die FlixBus in den USA besonders umwirbt und die sich von dem Versprechen "bus travel in the US from just 2,99 Dollar" besonders angesprochen fühle. Derzeit baue das Unternehmen "viel ...

