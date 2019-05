Am 09. Mai 2019 findet die Hauptversammlung bei Adidas statt. Informationen zu Hauptversammlung und Dividende finden Sie hier.

Wann und wo findet die Adidas-Hauptversammlung 2019 statt?

Die Adidas-Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 09. Mai 2019 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Fürth statt. Die Halle befindet sich in der Rosenstraße 50, 90762 Fürth.

Wer darf an der Hauptversammlung 2019 teilnehmen?

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist allen Aktionären vorbehalten, die sich bis zum 02. Mai 2019 anmelden. Sie können sich auch vertreten lassen oder die Hauptversammlung live per Videoübertragung verfolgen.

Wie hoch wird die Adidas-Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...