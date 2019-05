zu Teil 6: Absoluter Leistungspegel

Für die Informationsübertragung mit Hilfe von Lichtwellenleitern wird das elektrische Signal im Sender (engl. Transmitter TX) in ein optisches Signal gewandelt (E/O-Wandler). Beim Empfänger (engl. Receiver RX) wird die optische Leistung wieder in ein elektrisches Signal konvertiert (O/E-Wandler). Das Prinzip eines optischen Übertragungssystems für die unidirektionale Übertragung ist im oberen Teil von Bild 18 dargestellt.

Senderbauelemente TX

Als Senderbauelemente TX werden Lumineszenzdioden (LED) oder Laserdioden (LD) eingesetzt. Bei diesen Senderbauelementen werden elektrische Stromänderungen in Lichtimpulse umgewandelt und über eine LWL-Steckverbindung in die Faser eingekoppelt. Mit LEDs und IREDs lassen sich einfache und preiswerte Senderbaugruppen realisieren. Allerdings können diese Bauelemente nur mit Frequenzen von bis zu 500?MHz moduliert werden. Sollen Datenraten von 1?Gbps und höher abgestrahlt werden, kommen Laserdioden zum Einsatz. Dabei kann, abhängig von der Laserklasse, die Beachtung von Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Laserstrahlung erforderlich sein. Darauf wird in einem späteren Beitrag eingegangen. Senderbauelemente sind heute für den gesamten Wellenlängenbereich, der über Glasfasern übertragen werden kann, verfügbar.

Empfängerbauelemente RX

Als Empfängerbauelemente kommen PIN-Fotodioden (PD) oder Avalanche-Fotodioden (APD) zum Einsatz. Die spektrale Empfindlichkeit dieser Halbleiterbauelemente ist abhängig von den eingesetzten Halbleitermaterialien. Im Empfänger werden die Lichtstromänderungen wieder in elektrische Stromänderungen umgewandelt. Der Fotodetektor wandelt dabei - ähnlich wie eine Solarzelle - die Lichtimpulse in elektrische Stromänderungen um.

Zwei Geräte in einem - der Transceiver

Die opto-elektrischen Sender- und Empfängerbauelemente sind teilweise direkt in die optische Steckverbindung integriert. Eine Weiterentwicklung dazu stellen die Transceiver dar. Dabei handelt es sich um kleine Baugruppen, die Transmitter TX und Receiver RX in einem Gehäuse enthalten. Transceiver gibt es sowohl für den festen Einbau auf der Platine des Endgerätes als auch in auswechselbaren Bauformen. Die Installation der auswechselbaren Transceiver kann dann durch den Benutzer im laufenden Betrieb ...

