Das Elektro-Startup Streetscooter hat trotz roter Zahlen große Pläne für seine Zukunft. Doch diese wird vermutlich nicht mehr bei der Post sein.

Die Elektro-Transporterschmiede Streetscooter bleibt zumindest in diesem Jahr noch eine Tochter der Deutschen Post. Grundsätzlich halte die Post am Plan eines Verkaufs fest, erklärte Post-Chef Frank Appel am Donnerstagabend im Wirtschaftspresseclub Stuttgart. "Wir haben aber keine Eile, wir werden das nicht loswerden um jeden Preis", sagte er.

Der neue Streetscooter-Chef Jörg Sommer wolle den Nischenhersteller für Elektrotransporter weiterentwickeln. "Die Findungsphase wird dieses Jahr noch dauern", sagte Appel. ...

