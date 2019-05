Noch bis 8. Mai läuft die Zeichnungsfrist für die Frequentis-Aktie. Die Angebotsspanne liegt bei 18,00 bis 21,00 Euro. Bei Lang & Schwarz wird die Aktie derzeit mit "20,45 Euro Mitte" quotiert (Geld: 20,0 Euro, Brief: 20,9 Euro). Und hier noch eine Info aus dem Frequentis-Kapitalmarktprospekt zur Dividende: Die derzeitige Dividendenpolitik der Gesellschaft sieht eine Ausschüttungsquote von etwa 20% bis 30% des nach IFRS ermittelten Nettogewinns nach Steuern als Dividenden vor. Die Obergrenze liegt bei 40% des Konzerngewinns. Im Jahr 2018 wurde ein Gewinn in Höhe von 11,8 Mio. Euro ausgewiesen. Frequentis-Sprecherin Brigitte Gschiegl antwortete indes auf unsere Roadshow-Frage: "Unser Vorstand ist an den wichtigsten Finanzplätzen Europas vertreten. Die ...

