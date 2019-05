Intels Kursschwäche bietet Chancen, Dräger ist eine Wette auf die Wende, die X5 Retail Group trotzt dem Onlinehandel und Fielmann stellt scharf. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: X5 Retail Group - Shoppen auf Russisch

Die zunehmende Bedeutung des Onlinehandels ist der maßgebliche Trend in der Handelsbranche. Einzig der stationäre Lebensmittelhandel konnte sich diesem Trend bisher weitgehend entziehen, auch in Russland. Das zeigen die Wachstumsraten der X5 Retail Group, der führenden Lebensmittelkette des Landes. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um 15,5 Prozent auf umgerechnet 5,42 Milliarden Euro. Mit einer operativen Marge (Ebitda) von 7,3 Prozent arbeitet X5 gar profitabler als der weltweit führende Einzelhändler Walmart, der 6,3 Prozent schafft.

X5 betreibt insgesamt über 14.000 Geschäfte, darunter die Nachbarschaftsläden Pyaterochka, die Supermarktkette Perekrestok und die SB-Warenhauskette Karusel. Russlandweit kommt der Konzern auf einen Marktanteil von 10,7 Prozent, in den lukrativen Regionen Moskau und St. Petersburg liegt er gar bei jeweils 25 Prozent.

Den Vorsprung vor Konkurrent Magnit (Marktanteil 7,7 Prozent) baute X5 dank eines runderneuerten Ladenkonzepts aus, das bei der Kundschaft ankommt. Sämtliche Pyaterochka-Läden und rund 90 Prozent der Perekrestok-Supermärkte wurden in den vergangenen Monaten renoviert. Größter Aktionär von X5 ist der israelisch-russische Milliardär Mikhail Fridman, der über seine Unternehmensgruppe Alfa Group gut 48 Prozent des Kapitals kontrolliert. Attraktiv für Aktionäre ist die Aktie wegen ihrer hohen Dividendenrendite von rund sechs Prozent und der soliden Finanzlage. Das Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Ergebnis vor Wertberichtigungen liegt bei nur 1,6.

Aktientipp 2: Fielmann - Scharf gestellt

Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte dürfte Brillenkonzern Fielmann in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Das wäre die 15. Umsatzerhöhung in Folge. Die Nettorendite (Reingewinn vom Umsatz) dürfte sich in diesem Zeitraum dann um die Hälfte verbessert haben. Zusammen mit der soliden Bilanz, die zu 54 Prozent aus Eigenkapital besteht, sind die Steigerungen von Umsatz und Nettorendite die Hauptgründe für einen Kauf der Fielmann-Aktie, trotz hoher Gewinnbewertung.

Neue Impulse gibt es durch den Chefwechsel von Unternehmensgründer Günther Fielman zu Sohn Marc Fielmann. Mehr als 200 Millionen Euro werden in die Digitalisierung und den Ausbau des internationalen Geschäfts fließen. Mit zwei Prozent Umsatzanteil spielt Onlinehandel in der Brillenbranche bisher kaum eine Rolle. Doch Fielmann will das ändern: durch die Entwicklung von Onlinesehtests, 3D-Anproben von Brillen und digitaler Anpassung von Gestellen und Gläsern. Vergangenen Herbst ist Fielmann beim französischen Technologieunternehmen FittingBox eingestiegen, Spezialist für Onlinebrillentechnologie. Nach Testläufen in diesem Jahr könnte der Onlinehandel 2020 starten. Ein zusätzliches Umsatzplus entsteht durch Gleitsichtbrillen. Verkaufspreise und Margen sind hier vergleichsweise hoch. Fielmann profitiert davon, dass in den Industrieländern die Zahl älterer Menschen weiter zunimmt. Das erhöht den Bedarf für Sehhilfen genauso wie für Hörgeräte. Die Zahl der Filialen, in denen Fielmann auch Geräte zur Hörakustik anbietet, hat im vergangenen Jahr um acht Prozent zugenommen.

Aktientipp 3: Dräger - Wette auf die Wende

Qualitätsprobleme in der Sparte Medizintechnik, unerwartete Lieferschwierigkeiten und schwache internationale Währungen haben den Gewinn des Familienunternehmens Dräger im vergangenen Jahr auf 35 Millionen Euro einbrechen lassen. Mit minus 18 Millionen Euro rutschten die Lübecker im ersten Quartal 2019 sogar in die roten Zahlen. Nun mehren sich die Anzeichen, dass dies der Tiefpunkt gewesen sein könnte. Für risikobewusste Anleger ist Dräger eine interessante Wendespekulation.

Besonders günstig, gemessen am Eigenkapital, sind dabei Dräger-Stammaktien, von denen sich 71,4 Prozent in Händen der Familie befinden.

Dräger ist mit seinen Kerngeschäften Medizintechnik (Krankenhausausstattungen, Geräte zur Anästhesie und zur Patientenüberwachung) und Sicherheitstechnik (Feuerwehrausrüstungen, Atemschutz, Rettungsgeräte) in langfristigen Wachstumsmärkten gut positioniert. ...

