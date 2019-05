Zürich (awp) - Ein Grossteil des Coop-Tankstellennetzes funktioniert aktuell nicht. Aufgrund von technischen Problemen können die Tanksäulen kein Benzin ausgeben, wie eine Sprecherin der Coop Mineralöl AG am Freitagnachmittag verschiedene Medienberichte bestätigte. So habe das Unternehmen derzeit "an diversen Tankstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...