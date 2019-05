Most Actives an der Börse Stuttgart: Adidas Call http://bit.ly/2J0Hu9I Freenet Call: http://bit.ly/2Y6FQXp Bislang war es eine Woche der Trippelschritte - mit viel Volatilität aber letztendlich kaum Vorwärtsbewegung. Anleger feiern heute die starken Zahlen von Adidas. Mit einem starken Arbeitsmarktbericht schraubt sich der Dax am Nachmittag dann aber doch über 12.400 Punkte. Der US Arbeitsmarkt zeigt sich im April in überraschend gute Verfassung. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 263.000 neue Stellen geschaffen - deutlich mehr als erwartet. Die Stundenlöhne bleiben leicht hinter der Erwartung zurück. Insgesamt kommt das gut an im Handel. Der Dax klettert kurz über 12.400 Punkte und markiert mit 12.435 ein frisches Jahreshoch. Der Euro auf der anderen Seite gibt gegenüber dem US Dollar deutlich nach. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß