Nach dem Fall, der in 2016 angefangen hat, ist nun eine nicht ganz so starke Bewegung nach unten zu erkennen. Die Hoffnung auf einen Trendwechsel bleibt bestehen. Der Kurs ist bereits über die 38-Tagelinie gestiegen, die 100-Tagelinie drückt noch von oben auf den Kurs. Sie stellt damit einen Widerstand aus charttechnischer Sicht dar. Der RSI bewegt sich in der neutralen Zone und scheint keinen genauen Weg einzuschlagen. Der MACD zeigte zuletzt ein Kaufsignal, was den möglichen Trendwechsel bestätigen ...

