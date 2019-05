Mit Übernahmezielen lässt sich seit jeher gutes Geld verdienen. Vorausgesetzt, man identifiziert sie frühzeitig und positioniert sich, solange noch keine Übernahmephantasie im Kurs eingepreist ist.

Leser meiner wöchentlichen Kolumne erinnern sich vielleicht noch an Belmond Group, die Luxushotelgruppe, über die ich am 28. November 2018 berichtete. Durch mein weitgespanntes Netzwerk hatte ich Wind davon bekommen, dass das Bieterinteresse an dieser Gesellschaft weitaus größer war, als in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...