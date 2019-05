Zu Beginn des Jahres ist die TUI Aktie in einem Seitwärtstrend verlaufen, dann ist sie um 5 € gefallen und befindet sich nun wieder in einem stabilen Seitwärtstrend mit einer Aufwärtsbewegung. Die SMAs befinden sich teilweise über dem Kurs, nur die 38-Tagelinie bewegt sich unter diesem. Der MACD zeigte ein Kaufsignal an, welches die derzeitige Aufwärtsbewegung zu einem Trend werden lassen könnte. Der RSI bewegt sich seit über einem Monat in der neutralen Zone und könnte in den überkauften Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...