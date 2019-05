Die US-Regierung beschuldigt China, über eine Million Muslime in "Konzentrationslagern" festzuhalten.

"Die Kommunistische Partei nutzt die Sicherheitskräfte für die Masseninhaftierung von chinesischen Muslimen in Konzentrationslagern", sagte der Leiter der Asienpolitik im US-Verteidigungsministerium, Randall Schriver, am Freitag ...

