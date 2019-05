Juso-Chef Kühnert verdient sich als Bürgerschreck Meriten. Er bietet im Wege einer Antwort die richtige Frage an - und im Ton der Drohung eine Diagnose. Alles prima.

Wenigstens reden die Deutschen mal wieder über die SPD, das ist ein Fortschritt für die Partei. Sie wird bekanntlich geführt von einer emsigen Sachbearbeiterin, deren rednerisches, rhetorisches und leitplankendenkerisches Vermögen streng limitiert ist. Niemand kann behaupten, das Willy-Brandt-Haus unter Andrea Nahles sei eine sprudelnde Quelle politischer Inspiration und Innovation. Auch die Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokratie, Katarina Barley, fällt nicht gerade durch intellektuelle Brillanz auf, wenn sie sich ein gutes, helles "soziales Europa" (für die Bürger) nur als Kontrast zu einem bösen, dunklen "Europa der Wirtschaft" (der Kapitalisten) vorstellen kann. Insofern kann ein bisschen Agenda-Setting, Diskursherrschaft und Polarisierung nicht schaden. Insofern hat Kevin Kühnert mal wieder alles richtig gemacht.

Der Vorsitzende der Jungsozialisten hat sich in einem Interview mit der "Zeit" überraschend als Sozialist zu erkennen gegeben. Er findet, dass die Profite einer Firma allen Mitarbeitern zugute kommen sollen und dass Entscheidungen in einem Unternehmen demokratisch gefällt werden müssen: "Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebs gibt." Und er findet außerdem, dass es kein "legitimes Geschäftsmodell" sei, "mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten": Jeder sollte "maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt". Natürlich brach darauf gleich ein Sturm der Entrüstung los: Was für ein Spinner, dieser Kühnert, was für ein Fantast: Die SPD mal wieder als fünfte Kolonne Moskaus unterwegs! Freiheit oder Sozialismus!

Und Kühnert? Es spricht für sein politisches Talent, dass er erst einmal cool blieb, abtauchte und die Aufmerksamkeit genoss, nur um einen Tag später verallgemeinernd nachzulegen: "Ich habe das sehr ernst gemeint." Der Kapitalismus sei "in viel zu viele Lebensbereiche" vorgedrungen: "So können wir auf keinen Fall weitermachen." Und dann sagte er noch einen Satz: "Die empörten Reaktionen zeigen, wie eng mittlerweile die Grenzen des Vorstellbaren geworden sind." Es ist ein Satz, den der repolitisierte Teil der U-30-Generation derzeit auch fridaysforfuture herausschreit - mit vollem Recht.

Briefkastenfirmen, Geldwäsche und Steuerflucht; kasinokapitalistische Derivatemärkte und Geldkonzentration; Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die Netzwerkeffekte des Plattformkapitalismus; die Klimafrage, der Umweltverbrauch, die Nutztierindustrie und das Artensterben; der Kampf um Rohstoffe, die neuen Handelskriege und die Herausforderung der Marktwirtschaft durch Länder wie China (Magnaten in Russland, Kuwait oder Saudi-Arabien); die vom Billiggeld der Notenbanken befeuerte Kluft zwischen Vermögensbesitzern, Erben und Immobilieneigentümern, deren Kapital sich rasch vermehrt, und vermögenslosen Beschäftigten, deren Einkommen sich ...

