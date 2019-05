Die Siemens-Aktie markierte am 4. Mai 2017 bei 133,50 Euro ein Allzeithoch und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Diese setzte sich im Januar auch über den Jahreswechsel hinaus fort. Am 7. Februar beschleunigte sich der Abwärtstrend und die Aktie fiel nach unten aus ihrem Trendkanal heraus. Es gelang den Käufern jedoch, den Kurs bei 90,85 Euro zu stabilisieren und einen neuen Anstieg einzuleiten.

Ende Februar vermochten die Käufer die 50-Tagelinie zu erreichen, bis Mitte März ...

