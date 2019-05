Bern (ots) -



Die Delegierten der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO

haben heute Samstag in Bern den Freiburger Zahnarzt Dr. med. dent.

Jean-Philippe Haesler zum neuen Präsidenten gewählt. Haesler ersetzt

Beat Wäckerle, der sich nach langjährigem Engagement für die

Standesorganisation aus dem Vorstand verabschiedet.



Jean-Philippe Haesler, geboren 1964, ist seit 2014

Vorstandsmitglied der SSO-Schweiz. Er blickt auf ein langjähriges

standespolitisches Engagement zurück: Von 2005 bis 2013 sass er im

Vorstand der SSO-Fribourg und präsidierte die Sektion ab 2008 bis

2013.



Jean-Philippe Haesler führt seit 1996 eine Zahnarztpraxis im

freiburgischen Estavayer-le-Lac. Er absolvierte sein Staatsexamen

1990 an der Universität Bern. Haesler besitzt einen

SSO-Weiterbildungsausweis in allgemeiner Zahnmedizin.



Die erklärten Ziele des zweisprachigen Freiburgers sind, die

Patientensicherheit und die zahnärztliche Berufsethik im Interesse

des Patienten zu stärken, die Wahrnehmung der SSO bei den Behörden zu

steigern sowie die Standesorganisation zu modernisieren: «Nur wenn

wir die internen Strukturen der Standesorganisation anpassen, sind

wir für künftige Herausforderungen gewappnet. Dazu gehört auch eine

Standespolitik, die sich für gute Rahmenbedingungen einsetzt und das

Schweizer Versorgungsmodell fördert.»



