Der Partei- und Fraktionschef wurde diesen Samstag an die Spitze der Landesliste gewählt. Mohring will die CDU wieder in die Regierungsposition führen.

Thüringens CDU zieht mit Mike Mohring als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 27. Oktober. Der 47 Jahre alte Partei- und Fraktionschef wurde diesen Samstag von einer Delegiertenversammlung in Erfurt an die Spitze der Landesliste gewählt. Er erhielt 94,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahl erfolgte im zweiten Anlauf. Sie musste wegen eines Fehlers ...

