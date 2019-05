Am deutschen Aktienmarkt will sich die vielfach beschworene Kurskonsolidierung nicht einstellen. Noch nicht. Vielleicht sorgt die alte Börsenweisheit "Sell in May" demnächst für Gewinnmitnahmen. Doch vorerst läuft die Dividenden-Saison. Die satten Ausschüttungen fließen möglicherweise an die Börse "zurück". Dividenden bessern die Performance erheblich auf: In den vergangenen gut 30 Jahren machten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...