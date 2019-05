Der Umbau zur modernen Industriegesellschaft braucht viel Geld. Angesichts der Fixierung auf die schwarze Null gibt es nur einen sinnvollen Ausweg: einen Staatsfonds, der die benötigten Investitionen anstößt.

In Deutschland und Europa ist in den vergangenen Monaten Bewegung in die oft verhärtete Debatte um neue Antworten auf die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft gekommen.

Und in der Tat ist es höchste Zeit: Der Umgang mit einem wirtschaftspolitisch zunehmend aggressiv auftretenden China, die Sorge, dauerhaft bei wichtigen Zukunftstechnologien abgehängt zu werden, die zunehmende Altersarmut und die Erfordernisse der sozialökologischen Transformation lassen Zweifel daran wach werden, dass Deutschland und Europa mit ihren bisherigen Antworten ausreichend für die Zukunft aufgestellt sind.

Ein Instrument, das dabei neuerdings diskutiert wird, ist die Etablierung eines deutschen oder europäischen Staatsfonds.

Bisher verfügt mit Norwegen nur ein westliches Industrieland über einen solchen Staatsfonds. Der Global Pension Fund legt die Einnahmen aus der Ölförderung Norwegens langfristig an. Seit den ersten Einzahlungen ist er in 20 Jahren auf mehr als eine Billion Euro gewachsen und erwirtschaftet inzwischen fast 10.000 Euro Rendite pro Jahr - für jeden norwegischen Bürger, wohlgemerkt.

Taugt das norwegische Beispiel also als Vorbild für andere Staaten wie Deutschland oder sogar für ganz Europa?

In der deutschen und europäischen Debatte um Staatsfonds sind zunächst die drei vorherrschenden Motive zu unterscheiden:- die Altersabsicherung,- die geopolitische Auseinandersetzung mit China und - die sozialökologische Industriepolitik.Erstens gibt es also die Überlegung, ...

