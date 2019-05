Es muss gar nicht "Kreuzberg" sein. Bereits die Anforderung "Smart Casual" oder "Black Tie" sorgen bei Einladungen für Unsicherheit. So entschlüsseln Sie Dresscodes bei Veranstaltungen.

Wer bei "Come As You Are" nur an Nirvana denkt, hat vielleicht ein Problem. Auch dieser scheinbar so simple "Kommen Sie, wie Sie sind"-Kleiderwunsch für berufliche Veranstaltungen macht dem Begriff "Dresscode" alle Ehre. Der erfordert oft einiges Dechiffrieren, wenn es an die Wahl des passenden Outfits geht. Bei Events im Geschäftsleben kommt es ganz besonders darauf an, nicht unangenehm aufzufallen und bestenfalls mit der Kleidung zu punkten. Was ist noch Smart Casual, was schon Smart Business, muss die Krawatte bei Black Tie wirklich schwarz sein und was zum Teufel bedeutet der Dresscode "Kreuzberg"?

Konferenzen, After-Work-Umtrunk, Unternehmensfeiern, Produktpräsentationen, Preisverleihungen, festliches Abendessen mit ausländischen Kunden: Im Berufsleben gibt es viele Gelegenheiten, zu denen ein spezieller Dresscode gewünscht wird. Er sorgt nicht nur dafür, dass die Gäste optisch harmonieren. "Der Dresscode visualisiert den Stellenwert einer Veranstaltung", erklärt Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen-Knigge-Gesellschaft. Das bedeute im Umkehrschluss ebenfalls: "Der Hinweis auf einen Dresscode vermittelt dem Gast einen Eindruck, welche Art von Veranstaltung er erwarten kann."

Dresscodes verstehen

Beim Dresscode "Kreuzberg", der kürzlich kommentarlos auf Einladungen für die Verleihung des Axel-Springer-Preises für junge Journalisten prangte, muss aber selbst die zertifizierte Trainerin für Business-Etikette passen. "Der sogenannte Dresscode Kreuzberg ist vermutlich eine Art, sich lässig im Stil der Berlin-Kreuzberger Kiezbewohner zu kleiden. Um herauszufinden wie das aussieht, müsste man mal dort vorbeischauen", meint Kaiser.

Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...