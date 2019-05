Die Aktie der Münchener Rückversicherung bietet ein klar bullishes Bild im Point&Figure-Chart. Da beißt die Maus keinen Faden ab!

Sie befindet sich in einem intakten Point&Figure-Kaufsignal, das sich bereits am 25. Januar durch Erreichen der 198 Euro ausprägte.

Das erste Kursziel von 214 Euro ist in der Spitze mit über 220 Euro am 17. April bereits erreicht und klar übertroffen worden. Aktuell notiert der wert bei rund 213 Euro und zeigt damit an, dass die Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...