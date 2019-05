Mit der Erfahrung aus über 35 Jahren und weltweit über 800 installierten Systemen vermietet die MTA Deutschland GmbH nicht einfach nur Kaltwassersätze; der Hersteller von Kälteanlagen liefert die passende Kühllösung für die jeweilige Anwendung. Mietkälte mit dem Plus an Technik und in Ingenieur Qualität.

Bereits seit 1995 entwickelt ein Team hochqualifizierter Ingenieure individuell konfigurierte Industrie Kühlsysteme - mit allen Komponenten und Zubehörteilen, die für den Aufbau einer voll funktionsfähigen Kälteanlage erforderlich sind.

Mit genau dieser Sorgfalt und Expertise geht MTA auch im Geschäftsbereich Mietkälte vor.

Für den Kunden heißt das: Nicht nur schnelle Hilfe bei Ausfall, Wartung oder Umbau, sondern auch passgenaue Kühllösungen, die bei Bedarf durch flexible Finanzierungsoptionen ...

