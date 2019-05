Die Superior Group of Companies Inc. (ISIN: US8683581024, NASDAQ: SGC) wird ihren Aktionären weiterhin eine Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen somit 0,40 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 16,84 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2019) einer Dividendenrendite von 2,38 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 29. Mai 2019 (Record ...

Den vollständigen Artikel lesen ...