Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FNTN: freenet am 5.5. -7,18%, Volumen 363% normaler Tage , RRTL: RTL Group am 5.5. -6,28%, Volumen 21% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 5.5. -5,71%, Volumen 59% normaler Tage , SCY: Stratasys am 5.5. 7,66%, Volumen 74% normaler Tage , ADS: adidas am 5.5. 9,13%, Volumen 285% normaler Tage , LO24: Lotto24 am 5.5. 11,85%, Volumen 137% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Lotto24 LO24 15.100 11.85% adidas ADS 249.800 9.13% Stratasys SCY 22.500 7.66% Lion E-Mobility ...

