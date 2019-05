Trumps Drohung in Richtung China beschäftigt auch deutsche Anleger. Die neue Woche bringt Konjunkturdaten und diverse Unternehmenszahlen mit sich.

Noch vor etwas mehr als einer Woche hieß es aus Washington, die Handelsgespräche mit China befänden sich in der Endphase. Ein Tweet von US-Präsident Donald Trump am Sonntag veränderte jedoch den Kurs der Gespräche: Er will schon am kommenden Freitag die Sonderzölle auf Einfuhren aus China von zehn auf 25 Prozent anheben. Das sorgte für Unruhe an den asiatischen Börsen, und auch hierzulande könnten Aktionäre vermehrt zu Verkäufen tendieren.

Nachdem der Dax am vergangenen Freitag die Woche mit 12.412 Punkten und einem Plus von 0,5 Prozent beendete, notiert er am Montagmorgen knapp zwei Prozent im Minus bei 12.171 Punkten.

Besonders spannend werden für Anleger zum Wochenstart die Zahlen zum Einzelhandelsumsatz in der Euro-Zone aus dem Monat März, sowie der Monatsbericht der EZB.

Einzelwerte im Fokus

Lufthansa: Europas größte Fluggesellschaft zeigt im Handelsblatt-Bilanzcheck ein solides Zahlenwerk. Dennoch befinden sich die Erträge unter Druck - das Geschäft von Lufthansa reagiert sehr volatil auf externe Einflüsse. Am Montagmorgen notiert die Aktie bei minus 2,89 Prozent.

VW: Elektrische Tretroller sind in den USA bereits ein Trend, auch in Deutschland werden sie bald erlaubt sein. Volkswagen bereitet den Einstieg in den Markt mit Mikromobilen und in das Vermietgeschäft vor. Auch Daimler und BMW bauen eine eigene E-Scooter-Sharingmarke ...

