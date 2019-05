Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) will seinen Aktionären am Montag auf der Hauptversammlung in Wien eine Erhöhung der Dividende um 67 Prozent auf 0,50 Euro vorschlagen. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,30 Euro. Darüber hinaus wurde im Vorjahr eine einmalige Sonderdividende von 10 Eurocent je Aktie durch die ANC Privatstiftung ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von ...

