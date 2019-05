Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER RWE -3.63% Tradegen (TOP2019): RWE Dividende 0,70€ Brutto (+3,73%) der Kurs der Aktie ist aktuell -3,6% (06.05. 09:05) >> mehr comments zu RWE: www.boerse-social.com/launch/aktie/rwe_ag_stammaktien_on Fabasoft -0.93% MavTrade (FUTMARK1): Der in Frankfurt börsenotierte Linzer Softwarehersteller Fabasoft steht laut seinem Vorstandschef Helmut Fallmann vor "dem besten Jahr der Unternehmensgeschichte". Umsatz und Ergebnis hätten bereits in den ersten ...

