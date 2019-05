Schlaflosigkeit, Unruhe oder die Unfähigkeit, abzuschalten: Einer Studie zufolge leidet die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland unter Stress. Bei manchen löst der bloße Gedanke an den Arbeitsplatz Unwohlsein aus.

Die Aufmerksamkeit für die Folgen von Stress hat in den vergangenen Jahren zugenommen; Achtsamkeit ist das große Wort unserer Zeit in der Arbeitswelt. Einer neuen Studie zufolge ist trotzdem noch lange nicht alles gut. Demnach spüren vier von fünf Arbeitnehmern (82 Prozent) die Folgen von Stress am Arbeitsplatz und können einen direkten Bezug zwischen dieser Belastung und ihrem mentalen Wohlbefinden herstellen.

Im Auftrag des Karrierenetzwerks LinkedIn hat das Marktforschungsinstitut YouGov im März dieses Jahres 1056 Berufstätige online befragt. Die Befragten waren ausnahmslos fest Angestellte aus sämtlichen Branchen. Ergebnis: 57 Prozent verspüren eine hohe Anspannung, 44 Prozent Unruhe und 40 Prozent klagen über Schlafstörungen.

Der Befund lässt aufhorchen - was ist mit all den Präventionsmaßnahmen und der angeblich gesteigerten Aufmerksamkeit für mentale Belastungen? Offenbar reicht das nicht aus. Viele der Befragten berichten über einen Mangel an Präventionsmaßnahmen: 40 Prozent gaben an, dass ihre Arbeitgeber keinerlei Präventionsmaßnahmen bieten.

Die Ursache hierfür sehen 42 Prozent in eklatantem Desinteresse auf höchster Ebene ihrer Unternehmen. Entsprechend gering ist die ...

