Erneut schliesst die Atupri Gesundheitsversicherung ihr

Geschäftsjahr mit erfreulichem Unternehmensergebnis ab. Die Anzahl

Versicherten ging leicht zurück.



Atupri weist mit 9,3 Mio. Franken erneut ein positives

Unternehmensergebnis aus. Dank der im Vergleich zu 2017 geringeren

Kostensteigerung konnte die Combined Ratio markant verbessert werden.

Sie liegt per 31. Dezember 2018 bei rund 96 %. Die abgerechneten

Bruttoleistungen betrugen 685,8 Mio. Franken, gut 1 % mehr als im

Vorjahr. Die Prämieneinnahmen von 811,8 Mio. Franken weisen im

Vorjahresvergleich ein Plus von rund 5 % aus.



Der OKP-Verwaltungskostensatz liegt mit weniger als 4 % der

Bruttoprämien wiederum deutlich unter dem Branchenschnitt von rund 5

%. Auch Atupri konnte sich dem negativen Trend an den

Kapitalanlagemärkten nicht entziehen. Für das gesamte Jahr

resultierte eine negative Rendite von 3,4 %.



Per 1. Januar 2019 verzeichnet Atupri beim OKP-Versichertenbestand

einen Rückgang um rund 8'500 Versicherte (5 %). Die

Gesamtversichertenzahl präsentiert sich mit 196'355 (Vorjahr 204'157)

ebenfalls rückläufig. Der Trend zu Managed Care Modellen hält

weiterhin an, der Anteil liegt bei rund 68 %. Die meisten

Versicherten favorisieren das Hausarztmodell (rund 31 %). Bei den

Franchisen dominieren die ordentliche Franchise 300.- mit rund 40 %

der Versicherten und die Wahlfranchise 2'500.- mit rund 36 %.



