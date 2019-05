Die gesetzliche Rente wird im Alter nicht reichen, schon gar nicht für die heute Jungen. Ausgerechnet die legen jedoch ein erstaunlich verklärtes Verständnis von Geld und Rente an den Tag, wie eine neue Studie zeigt.

Dass die Rente sicher sei, glaubt heute keiner mehr. Das sollte man zumindest meinen. Doch ausgerechnet bei der sogenannten "Generation Z" scheint sich ein verklärtes Bild der Rente festgesetzt zu haben. Ausgerechnet bei jenen im Teenager- und Twen-Alter also, für die die Rente so unsicher ist wie niemals zuvor.

Das legt zumindest die Studie "Jugend, Vorsorge, Finanzen 2019" des Versorgungswerks MetallRente nahe. Forscher der Hertie School of Governance befragten hierfür 2500 Menschen zwischen 17 und 27 Jahren. Und deren Antworten zeigen: Wenn sie nicht umlenken, bekommen sie im Alter ein Problem.

Auf ein Umlenken deuten die Daten jedoch nicht hin, ganz im Gegenteil: Seit 2010 hat die Bereitschaft zu sparen deutlich abgenommen. Nur 48 Prozent der Befragten legen Geld fürs Alter zurück. 2010 waren es noch 55 Prozent. Regelmäßig sparen sogar nur 32 Prozent und damit sieben Prozentpunkte weniger als 2010.

Das mag einerseits mit einer überraschend anmutenden Staatsgläubigkeit zusammenhängen. So bejahen ganze 84 Prozent der Jungen die Aussage "Wenn der Staat es wirklich will, kann es auch in Zukunft eine gute Rente geben". Noch alarmierender: 56 Prozent der Jugendlichen, die zwar sparen, aber nicht fürs Alter, sind überzeugt, dass allein der Staat für die Altersvorsorge zuständig sei.

Dabei ist den meisten durchaus bewusst, dass es Probleme mit der Rente geben könnte. Fast neun von zehn Befragten gehen davon ...

